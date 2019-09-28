РБК: генерал ФСБ Дорофеев написал письмо о связях московских судей с рейдерскими захватами

Глава управления ФСБ по Москве и Московской области, генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо о возможном содействии московских судей с рейдерскими захватами, в организации которых подозревают юриста Кантемира Карамзина (ст. 159 УК).

Письмо генерала от 13 сентября, оглашенное на закрытом заседании Верховного суда, приводит РБК. С его содержанием издание ознакомилось по аудиозаписи, сделанной во время перерыва. Ее подлинность подтвердили два участника слушаний.

«Карамзин имеет обширные связи среди высокопоставленных должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, через которые осуществляет рейдерские захваты различных объектов бизнеса, избегая при этом уголовного преследования, — говорится в письме.

— По полученной информации, осуществлению противоправной деятельности Карамзина способствовали его устойчивые связи в судебной системе города Москвы. Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда».

По словам Дорофеева, его подчиненные занимаются оперативным сопровождением уголовного дела в отношении Карамзина по эпизоду мошенничества в отношении писателя Олега Блоцкого, автора двухтомной биографии президента России Владимира Путина.

Как пишет РБК, о связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует его освобождение из-под стражи в 2011 году и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Сам Кантемир Карамзин отрицает все обвинения. По мнению юриста, инициатором его ареста стал Дорофеев. В июне 2019 года Карамзин записал видеообращение к Путину, в котором попросил защиты от незаконного преследования.

СМИ называли Дорофеева и его помощника Марата Медоева возможными инициаторами дела против журналиста Ивана Голунова. В июне его задержали по обвинению в сбыте наркотиков. Голунова утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские.

По мнению журналиста, преследование связано с его расследованиями. В одной из его публикаций говорилось, что семья замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, близкая к Медоеву и Дорофееву, контролирует рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье.