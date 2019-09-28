В Москве задержали актрису из сериала «Счастливы вместе» с наркотиками. Она это отрицает

В Москве сотрудники Госавтоинспекции задержали актрису Наталью Бочкареву, при себе у нее нашли кокаин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

«28 сентября сотрудниками ГИБДД на улице Стромынка была остановлена автомашина Cadillac под управлением гражданки 1980 года рождения, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась. В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин», — рассказали в ведомстве.

Против Бочкаревой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). Актриса находится под подпиской о невыезде, утверждает собеседник агентства.

Видео задержания Бочкаревой опубликовал телеграм-канал «112». «Я как раз этим вопросом занимаюсь и выясняю, я ли это или это смонтированные кадры. И пока я не могу понять, кто вообще все это замутил и затеял», — заявила она.

Наталья Бочкарева — российская актриса и телеведущая. Она получила известность после роли Даши Букиной из телесериала «Счастливы вместе», в котором она снималась с 2006 по 2013 год.