Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». Об этом объявил диктор «Ростов-Арены» во время матча «Ростов» — «Динамо», сообщает ТАСС.

Контракт с Мамаевым рассчитан на два года. Сыграть за новый клуб футболист сможет только после зимней паузы в чемпионате России, передает агентство.

С 2013 году Мамаев выступал за футбольный клуб «Краснодар». На прошлой неделе ФК объявил о расторжении контракта с футболистом по взаимному согласию обеих сторон.

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17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин досрочно освободились из белгородской колонии №4, где отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы.

20 сентября стало известно, что российский футбольный союз отказался зарегистрировать игрока «Зенита» Кокорина для участия в чемпионате России. Он не сможет выступать за клуб еще пять месяцев.