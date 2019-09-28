Священника из Югры, подписавшего письмо против «московского дела», отстранили от службы

В городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ) отстранили от службы клирика храма Покрова Божией Матери Марка Мазитова, подписавшего открытое письмо в поддержку обвиняемых по «московскому делу».

Его слова опубликовал протодиакон РПЦ Андрей Кураев: «24 сентября, во вторник, после богослужения меня вызвали в приемную прихода, где я служил, выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и вообще с епархии, — говорится в сообщении.

— При этом мне никто ничего не объяснил — какие причины, почему такое принято решение. Просто все — свободен».

Мазитов пояснил, что 18 декабря заканчивалась его командировка, после которой его должны были принять в штат епархии: «Но так как до этого был не очень приятный разговор с референтом владыки по нашему письму, то в принципе понятна причина такого решения архиерея. Был выбран самый легкий путь — избавиться от человека».

Письмо священников в поддержку фигурантов «московского дела» было опубликовано 17 сентября, сейчас его подписали 182 человека. Источник в московской Патриархии рассказывал «Новой», что священников не намерены наказывать за подписание письма.

Тем не менее, на ряд подписантов давление оказывалось. Так, клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов написал объяснительную записку из-за того, что подписал письмо в защиту обвиняемых.