В Костроме задержали журналиста «7×7» за съемку ворот подразделения Росгвардии

В Костроме задержали корреспондента «7х7» Алексея Молоторенко за то, что он снял на телефон ворота подразделения Росгвардии и стенд около них, сообщает издание.

Росгвардейцы потребовали удалить фото и пройти с ними на КПП для выяснения обстоятельств. После отказа удалить снимки Молоторенко обыскали, у него проверили сумку и отобрали телефон.

«А что у меня нового, дорогой фейсбук? У меня весело. Четыре часа с лишним просидел в Росгвардии. Схватили, заломили руки, затащили на территорию части. Сейчас в полиции», — написал журналист.

По его словам, прибывшие сотрудники ФСБ и Центра «Э» требовали от него признаний в терроризме: «Говорили, что докажут, что я террорист и семье устроят проблемы», — рассказал Молоторенко.

Затем журналиста доставили в отделение полиции в микрорайоне Юбилейный и потребовали написать объяснение. Примерно в 17.00 его отпустили без составления протокола, пишет «ОВД-Инфо».