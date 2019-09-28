В Костроме задержали журналиста «7×7» за съемку ворот подразделения Росгвардии
В Костроме задержали корреспондента «7х7» Алексея Молоторенко за то, что он снял на телефон ворота подразделения Росгвардии и стенд около них, сообщает издание.
Росгвардейцы потребовали удалить фото и пройти с ними на КПП для выяснения обстоятельств. После отказа удалить снимки Молоторенко обыскали, у него проверили сумку и отобрали телефон.
«А что у меня нового, дорогой фейсбук? У меня весело. Четыре часа с лишним просидел в Росгвардии. Схватили, заломили руки, затащили на территорию части. Сейчас в полиции», — написал журналист.
По его словам, прибывшие сотрудники ФСБ и Центра «Э» требовали от него признаний в терроризме: «Говорили, что докажут, что я террорист и семье устроят проблемы», — рассказал Молоторенко.
Затем журналиста доставили в отделение полиции в микрорайоне Юбилейный и потребовали написать объяснение. Примерно в 17.00 его отпустили без составления протокола, пишет «ОВД-Инфо».