Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении «Рейв № 228» художницы Катрин Ненашевой

Сотрудники полиции сорвали спектакль о наркопотреблении «Рейв № 228» на площадке Театра. doc художницы Катрин Ненашевой. Об этом она сообщила «МБХ медиа».

По ее словам, полицейские заявили, что проводят антинаркотическую операцию. Они подумали, что участники спектакля продают наркотики, и решили увести часть людей на досмотр, отметила Ненашева.

«Мы объяснили им, что мы делаем спектакль об этом же и знаем — рассказываем людям, как это работает. В итоге полицейские решили нас не задерживать. Но мероприятие все равно сорвали», — сказала она.

«Рейв № 228» — спектакль-променад и первая иммерсивная работа на тему наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК в России, который курирует Катрин Ненашева.

«Спокойно ходим, никого не трогаем, находим нужные нам точки в пространстве и вещества в пакетах, — говорится в описании спектакля на сайте Театра.doc.