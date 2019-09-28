Bloomberg: Facebook и WhatsApp обяжут предоставлять сведения о пользователях по запросу Великобритании

Американские соцсети будут обязаны предоставлять переписку пользователей по требованию британских властей, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По его данным, Вашингтон и Лондон намерены подписать соглашение в следующем месяце.

Новые правила распространятся в том числе на Facebook и мессенджер WhatsApp. Требования буду касаться только тех случаев, когда пользователя подозревают в тяжких преступлениях, в том числе в терроризме или педофилии.

Стороны договорились, что американские власти не станут проводить расследования против подданных Великобритании. Аналогичные обязательства будут действовать в отношении американцев со стороны британских правоохранителей.

Вашингтон не сможет использовать информацию, полученную от британских компаний, в разбирательствах, в рамках которых гражданин может быть приговорен к смертной казни, добавляет агентство.