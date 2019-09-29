NYT: Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США

Президент США Дональд Трамп и адвокат Рудольф Джулиани хотели доказать, что Украина пыталась вмешаться в американские выборы. Об этом сообщает The New York Times cо ссылкой на документы и источники.

Несмотря на выводы спецслужб и Минюста США о том, что Россия была ответственна за вмешательство в выборы 2016 года, Трамп искал доказательства того, что с ним была связана Украина, уточняет газета. Президент США зацикливался на теории, согласно которой пропавшие в 2016 году письма соперницы Трампа на выборах Хилари Клинтон могут находиться на украинском сервере. Американский лидер говорил об этом во время июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо этого, по данным издания, Трамп предполагал, что силы на Украине, связанные с Демократической партией, участвовали во время президентской кампании 2016 года в распространении компромата о экс-главе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте. В марте его приговорили в общей сложности к 7,5 годам тюрьмы.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа из-за его июльского разговора с Зеленским. Она утверждала, что американский лидер якобы просил у президента Украины открытия расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, от чего «получил бы политическую выгоду». Трамп назвал это «охотой на ведьм».

После этого Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов Украины и США. Из нее следует, что американский лидер просил Зеленского поговорить с Джулиани и обратить внимание на дело сына Байдена, работавшего на Украине в газовой отрасли при бывшем президенте страны Петре Порошенко. Трамп заявил, что в его призыве не было никакого давления на страну. Минюст США нарушений в разговоре не нашел.