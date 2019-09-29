В России поменялся список документов для приема на работу

C 29 сентября в России вступили новые правила устройства на работу. Теперь вместо бумажных карточек СНИЛС можно будет предъявить электронное уведомление из Пенсионного фонда, в котором есть вся необходимая информация. Об этом говорится в соответствующем постановлении Пенсионного фонда.

При этом бумажные карточки СНИЛС по-прежнему будут действительны. Получить электронный документ можно через территориальный орган Пенсионного фонда или многофункциональный центр.

Бумажные СНИЛС перестали выдавать в апреле, вся информация о новых участниках системы хранится в электронном виде. В Пенсионном фонде подчеркивали, что это никак не скажется на пенсионном обеспечении.

Ранее вице-премьер Максим Акимов говорил, что с июля 2020 года в России начнут выдавать электронные паспорта. Выдача бумажных документов завершится в 2022 году.