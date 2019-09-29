В Ярославской области арестовали двух сотрудников «Рыбинского завода приборостроения» по делу о взятке в особо крупном размере

В Ярославской области арестовали одного из руководителей и сотрудника «Рыбинского завода приборостроения» по делу о получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Следствие считает, что в 2017 году подозреваемые вступили в сговор для получения взятки от гендиректора одного из предприятий. Взамен они предлагали содействие в заключении между этой фирмой и «Рыбинским заводом приборостроения» договоров на поставку комплектующих, отсутствие претензий к качеству продукции, попустительство по службе и общее покровительство.

По данным «Pro Город Ярославль», речь идет о комплектующих военной техники. Подозреваемых задержали при получении очередной взятки, ее сумма не называется. Задержание провели сотрудники СК и ФСБ по региону.