На 74-м году жизни умер первый президент Крыма Юрий Мешков. Об этом сообщила РИА Новости его дочь Марианна.

Юрий Мешков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Мешков скончался в больнице. В начале сентября он перенес инсульт во время отдыха с женой в Турции. Позже его доставили в Россию, последние две недели он находился в больнице в подмосковном Красногорске.

Мешков был главой Крыма с зимы 1994 года до весны 1995-го. После этого когда Верховная рада создала Автономную республику Крым, должность президента упразднили.

В марте этого года Мешкова арестовывали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции. Сам он считал, что произошедшее было связано с попыткой провести 19 марта митинг с критикой властей Крыма, который не был согласован администрацией Симферополя и не состоялся.