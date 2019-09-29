Минфин США заявил об отсутствии планов по закрытию бирж для китайских компаний

Минфин США не планирует запрещать китайским компаниям размещать свои акции на фондовых биржах страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.

«В настоящее время администрация не рассматривает возможность запрета китайским компаниям размещать свои ценные бумаги на американских фондовых биржах», — сказала она.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники рассказывал, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают способы ограничения потоков инвестиций из страны в Китай. По словам собеседников агентства, это может коснуться вложений на миллиарды долларов.

В конце августа Трамп объявил о повышении с сентября пошлин на китайские товары объемом 300 млрд долларов не на 10%, как планировалось, а на 15%. На другую группу товаров из Китая объемом 250 млрд долларов пошлины повысятся на 30%, а не на 25%, с 1 октября. Трамп отметил, что эти меры являются ответными на введение Китаем пошлин на импорт американских товаров объемом 75 млрд долларов.