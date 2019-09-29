ФСИН: в МВД не реагировали на нарушение домашнего ареста экс-полицейским из Владикавказа, убившим бывшую жену

Экс-полицейский из Владикавказа Вадим Техов, находившийся под домашним арестом, дважды нарушал его условия, но в полиции на происходящее не реагировали. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии.

По данным ФСИН, Техов нарушил условия домашнего ареста 13 и 18 сентября. В первом случае на пульт дежурного в отделе полиции поступил сигнал о том, что бывший полицейский вышел из дома в ночное время. 18 сентября из-за повторного сигнала сотрудники уголовно-исполнительной инспекции выехали по месту жительства Техова и обнаружили, что его дома нет.

После первого случая ФСИН просила изменить меру пресечения Техову. О повторном нарушении ведомство тоже сообщало в полицию.

Как рассказывал адвокат Калой Ахильгов, Техов находился под домашним арестом с прошлого года по делу о ранении трех жителей Ингушетии во Владикавказе. В этом деле было еще двое фигурантов, все они обвинялись в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам (ч. 3 ст. 111 УК).

18 сентября этого года Техов, нарушив домашний арест, пришел к бывшей жене Регине Гагиевой на работу и из-за ревности нанес ей десять ножевых ранений, сообщало издание «Кавказ.Реалии». Спустя несколько часов после преступления Техов сдался полиции, сейчас он находится в СИЗО. Гагиева от полученных травм скончалась.