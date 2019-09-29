В Москве начался митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных

есть продолжение МВД сообщило о примерно 20 тысячах участников митинга на проспекте Сахарова в Москве

В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных. По данным «Белого счетчика» на 15:30 на митинг пришли 17,8 тысячи человек.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Митинг проходит на проспекте академика Сахарова с 15:00 до 17:00, он был организован Либертарианской партией. Его участники выступают за прекращение уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля, «дела ФБК» об отмывании денег и поддерживают «тех, кто подвергается преследованию за свою гражданскую и политическую деятельность».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На акцию пришли, в частности, политик Алексей Навальный, глава ФБК Иван Жданов, бывшие фигуранты «дела 27 июля» Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и Алексей Миняйло, актер Александр Паль.

Алексей Навальный и Алексей Миняйло. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ведут митинг главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Первой на нем выступила мундеп Юлия Галямина. «Вся эта машина насилия работает по одной причине – по причине политической импотенции тех, кто отдает приказы. Они не готовы вести с нами честный и открытый диалог. Они не готовы участвовать в честных выборах. Они готовы только применять грубую силу», – сказала она.

Юлия Галямина. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Первоначально митинг планировалось провести 28 сентября, однако позже московская мэрия перенесла его.

По делу, возбужденному после акции 27 июля, остаются под следствием или уже были осуждены 17 человек. Дело об «отмывании денег» Фондом борьбы с коррупцией ведет тот же следователь СК. Ранее у координаторов и волонтеров штабов Навального по всей стране проходили массовые обыски.