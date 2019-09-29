Умер писатель Вячеслав Пьецух

На 73-м году жизни скончался писатель Вячеслав Пьецух, сообщается в фейсбуке на странице ПЕН-центра, членом которого он был.

Русский писатель Вячеслав Пьецух умер в возрасте 72 лет. Пьецух - автор многих произведений, среди которых "Веселые времена", "Новая московская философия", "Предсказание будущего", "Роммат", "Я и прочее":https://t.co/kLG8UZjK9m pic.twitter.com/Xkvy4momK5 — ТАСС (@tass_agency) September 29, 2019

Жена писателя Ирина Ефимович уточнила РБК, что причиной смерти писателя стал цирроз печени. Похороны пройдут 1 октября в деревне Никифоровское Тверской области.

Первой публикацией Пьецуха стал рассказ «Обманщик»в журнале «Литературная учеба». Также его произведения печатались в «Новом& мире», «Знамени», «Октябре», «Волге» и других изданиях. В 1991-1995 годах Вячеслав Пьецух был главным редакторов журнала«Дружба народов».