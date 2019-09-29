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Умер писатель Вячеслав Пьецух

Культура

 

На 73-м году жизни скончался писатель Вячеслав Пьецух, сообщается в фейсбуке на странице ПЕН-центра, членом которого он был. 

Жена писателя Ирина Ефимович уточнила РБК, что причиной смерти писателя стал цирроз печени. Похороны пройдут 1 октября в деревне Никифоровское Тверской области.

Первой публикацией Пьецуха стал рассказ «Обманщик»в журнале «Литературная учеба». Также его произведения печатались в «Новом& мире», «Знамени», «Октябре», «Волге» и других изданиях. В 1991-1995 годах Вячеслав Пьецух был главным редакторов журнала«Дружба народов». 

Теги:
em, смерть, писатели

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