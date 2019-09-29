МВД сообщило о примерно 20 тысячах участников митинга на проспекте Сахарова в Москве

По данным управления МВД по Москве, в митинге на проспекте Сахарова участвуют около 20 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении столичной полиции.

«Белый счетчик» сообщает о 23,3 тысячах участников митинга к 16:00. Он продолжает вести подсчет.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Митинг на проспекте Сахарова проходит с 15:00 до 17:30. В нем участвуют, в частности, бывшие фигуранты «дела 27 июля» Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и Алексей Миняйло, актер Александр Паль, политики Алексей Навальный и Илья Яшин, а также глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Бывшие фигуранты «дела 27 июля» на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Митинцующие выступают за прекращение уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля, «дела ФБК» об отмывании денег и поддерживают «тех, кто подвергается преследованию за свою гражданскую и политическую деятельность». Первоначально митинг планировалось провести 28 сентября, однако позже московская мэрия перенесла его.

По делу, возбужденному после акции 27 июля, остаются под следствием или уже были осуждены 17 человек. С ряда фигурантов обвинения сняли. По делу об «отмывании денег» ФБК у координаторов и волонтеров штабов Навального по всей стране проходили массовые обыски. Их провели более чем в 40 российских городах. Оба дела один следователь СК.