«Фонтанка» узнала о самоубийстве полицейского из Плесецка из-за очереди на жилье

Полицейский из города Плесецка Архангельской области покончил с собой из-за долгого ожидания очереди на жилье, сообщает «Фонтанка». О произошедшем также рассказал телеграм-канал «Омбудсмен полиции».

Погибший служил в подразделении охраны и конвоирования ОМВД Плесецкого района. По данным «Фонтанки», он был в списке сотрудников, имеющих право на единовременную социальную выплату для покупки или строительства жилья. Он стоял в очереди с 2015 года, по состоянию на июнь прошлого года он занимал 782-ю строчку, а на январь этого года – 777-ю.

21 сентября после самоубийств двух сотрудников в Ивановской и Вологодской областях начала проверку Росгвардия. О причинах произошедшего не сообщалось.