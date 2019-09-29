Телефонные мошенники украли у сотрудницы «Рокетбанка» 120 тысяч рублей, представившись его службой поддержки

Мошенники украли у менеджера по персоналу «Рокетбанка» Дианы Доманской 120 тысяч рублей. Она сообщила об этом в фейсбуке, но позже скрыла запись, рассказывает TJournal.

Мошенники позвонили Доманской, представившись поддержкой «Рокетбанка», и попросили перевести на ее счет средства из других банков. После того, как она это сделала, мошенник сбросил звонок, а средства вывели на счет в банке «Восточный». По факту произошедшего Доманская написала заявление в полицию.

В «Рокетбанке» объяснили произошедшее «человеческим фактором» и пообещали повторить тренинги по тому, как обезопасить себя от мошенников.

Об увеличении числа мошеннических звонков рассказывал «Коммерсант» со ссылкой на Центробанк. По данным регулятора, за лето этого года мошенники смогли подменить не менее 198 банковских номеров.