ТАСС узнал о планах ужесточить обвинение школьнику из Москвы, арестованному после взрыва в архангельской ФСБ

Сотрудники Следственного комитета по Москве готовят документы для предъявления 15-летнему школьнику Кириллу К. нового обвинения по статье о попытке совершить теракт (ст. 30, ст. 205 УК). Об этом сообщили близкий к следствию источник ТАСС и родственники подростка.

«Следствие оказалось не в состоянии доказать тот состав, который ему вменили без малого год назад. Следователи предложили на выбор один из двух вариантов: признать вину или быть привлеченным по тяжкой статье», — рассказал агентству его дедушка.

Восьмиклассника, переписывавшегося с исполнителем взрыва в здании архангельской ФСБ, в ноябре арестовали по делу об изготовлении и хранении компонентов взрывчатки, которые нашли у него при обыске. По версии следствия, он планировал применить ее на «Русском марше» в Люблине. После анализа его переписок, следствие признало, что он не вступал ни с кем в сговор (ч.1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК).

Сам подросток, учившийся в школе с углубленным изучением физики, вину не признает. Его арест в СИЗО-5 «Водник» действует до 2 октября. Прошедшая летом по требованию следствия психолого-психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского признавала его вменяемым.