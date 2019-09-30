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Власти отчитались о ликвидации всех лесных пожаров

Общество

 

Лесные пожары на территории России были потушены, говорится в последнем отчете «Авиалесоохраны». Действовавшие летом режимы ЧС сняли, противопожарный режим сохраняется в 31 регионе.

В последние дни огонь оставался преимущественно в Красноярском крае, где 26 сентября огнем было охвачено около 250 га. 

Лесные пожары в Сибири начались в июле, их площадь достигала почти 3 миллионов га. По данным Рослесхоза, ущерб от огня составил около семи миллиардов рублей. 

В российском отделении Greenpeace отмечали, что ущерб для природы можно было снизить, если уменьшить зоны контроля — труднодоступные местности, где прекращены работы по тушению.

Минприроды в ответ предложило передать установку границ зон контроля от губернаторов на федеральный уровень. В настоящий момент они занимают около половины всего лесного фонда.

Теги:
мчс, лесные пожары, va

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