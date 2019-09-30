В Петербурге задержали мужчину, написавшего про Путина и ФСБ на ограде Михайловского дворца

В Санкт-Петербурге вечером 29 сентября задержали местного жителя Игоря Соколова по уголовному делу о надписи про президента Владимира Путина и ФСБ на ограде Михайловского дворца, в котором располагается Русский музей. Об этом сообщила «Фонтанка».

Его подозревают в том, что он накануне около 16:00 мск написал баллончиком с краской на кованой ограде со стороны площади Искусств «оскорбительное» граффити. Его содержание издание не приводит. Мужчину задержали при помощи данных с камер видеонаблюдения.

Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей https://t.co/zGVS3T7srM pic.twitter.com/Wm7qMVLZhy — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) September 29, 2019

В отделении Соколов отказался объяснять причины поступка. По данным полиции, ранее 42-летний житель Петербурга не считался политическим активистом и не участвовал в протестных акциях. В сентябре петербургская полиция возбудила дело на сторонника «АгитРоссии» из-за портретов политиков на надгробиях, сам он вину отрицает.