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В Петербурге задержали мужчину, написавшего про Путина и ФСБ на ограде Михайловского дворца

Общество

 

В Санкт-Петербурге вечером 29 сентября задержали местного жителя Игоря Соколова по уголовному делу о надписи про президента Владимира Путина и ФСБ на ограде Михайловского дворца, в котором располагается Русский музей. Об этом сообщила «Фонтанка».

Его подозревают в том, что он накануне около 16:00 мск написал баллончиком с краской на кованой ограде со стороны площади Искусств «оскорбительное» граффити. Его содержание издание не приводит. Мужчину задержали при помощи данных с камер видеонаблюдения.

В отделении Соколов отказался объяснять причины поступка. По данным полиции, ранее 42-летний житель Петербурга не считался политическим активистом и не участвовал в протестных акциях. В сентябре петербургская полиция возбудила дело на сторонника «АгитРоссии» из-за портретов политиков на надгробиях, сам он вину отрицает.

Теги:
фсб, путин, русский музей, Санкт-Петербург, va

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