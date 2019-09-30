В Приморье арестовали десятерых браконьеров из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море

Находкинский городской суд арестовал десятерых рыбаков из Северной Кореи, напавших на российских пограничников в Японском море. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее под стражу отправили первую группу из шести браконьеров на два месяца. В суде отметили, что еще четверых арестовали на срок проведения предварительного следствия. Документов об избрании меры пресечения другим рыбакам из КНДР в суд не поступало.

Нападение произошло 17 сентября при проверке двух шхун из КНДР в Японском море, которые занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России. Браконьеры ранили четверых пограничников, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). Всего задержали 161 рыбака из КНДР.