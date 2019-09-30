«Коммерсант»: на послание президента Федеральному собранию в ближайшие три года дополнительно выделят 217,5 млн рублей

На проведение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в 2020-2022 годах дополнительно выделят 217,5 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.

Из документа следует, что на каждое из посланий президента в ближайшие три года в бюджет заложили дополнительные 72,5 млн рублей, всего для этих целей выделят 217,5 млн рублей. Как отмечает издание, в пояснительной записке к предыдущему бюджету о расходах на послание президента Федеральному собранию ничего не говорилось. В тексте проекта бюджета также нет информации о затратах на мероприятие.

По словам источника в Кремле, дополнительные расходы связаны с изменением формата послания. Так, в 2017 году Путин не стал проводить мероприятие и перенес его на март 2018 года. Послание провели в марте, за 17 дней до президентских выборов. Кроме того, мероприятие состоялось не в Кремле, а в Гостином Дворе.

«Коммерсант» сообщает, что дополнительные средства потратят на аренду и обустройство помещения, установку мультимедийного оборудования и создание видеороликов. По данным собеседников, в последние два года на послание президента Федеральному собранию потратили также примерно по 72,5 млн рублей.