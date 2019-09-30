«Агора» пожаловалась в ООН на «конвейерные» решения судов по участникам московских протестов

Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась спецдокладчику ООН по независимости судей и адвокатов на «судебный конвейер» по делам и протоколам в отношении участников московских протестов. Об этом сообщил ее глава Павел Чиков.

Все решения принимались в интересах исполнительной власти, вне зависимости от наличия или отсутствия у нее существенных аргументов, считают правозащитники. Так, с 27 июля суды успели рассмотреть около 2200 протоколов за участие в несогласованных акциях, приводят их подсчеты «Ведомости». При этом до апелляции в Мосгорсуде дошли 730 человек, всем им было отказано.

В уголовных делах «конвейрность», по мнению правозащитников, проявлялась в том, что всех обвиняемых сразу арестовывали, а расследование и рассмотрение в суде шли в ускоренном режиме (например, в случае Евгения Коваленко — день). После с пятерых сняли обвинения в «беспорядках», еще нескольких отпустили из СИЗО.

Также массово согласовывались обыски у участников штабов Алексея Навального по всей стране, считают в «Агоре». В конце августа – начале сентября Басманный суд выдал не менее 152 ордеров по делу о якобы отмывании ФБК 75 млн рублей. Достаточным аргументом для судей послужила фраза в ходатайстве следствия о том, что есть «основания полагать, что подтверждающие обвинение доказательства могут быть найдены».

В августе data-отдел «Новой газеты» обнаружил в текстах решений по административным делам участников московских протестов восемь повторяющихся шаблонов, которые одновременно использовали судьи из разных районов. Исследователи допустили, что повторы идут из полицейских протоколов, которые скопировали судьи.