Пострадавших от терактов и стихийных бедствий освободили от уплаты НДФЛ

Президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) нескольких категорий россиян. Документ опубликован на портале правовой информации, он вступает в силу со дня обнародования.

От уплаты НДФЛ освободили пострадавших в результате стихийных бедствий, терактов или других чрезвычайных ситуаций. Действие закона распространяется также на семьи пострадавших.

Согласно документу, от налога также освобождаются доходы граждан, полученные от аренды своего жилья пострадавшим при терактах, стихийных бедствиях и других ЧС, если оплата совершалась в пределах суммы, полученной ими из бюджета на эти цели.

Накануне президент освободил от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов, которые получают материальную помощь в размере не более четырех тысяч рублей в год. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.