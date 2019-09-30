В Кургане полиция увезла с пар либертарианца, выходившего с пикетом в поддержку фигурантов «дела 212»

В Кургане полицейские сняли с пар в ГСХА имени Мальцева и отвезли в ОВД сторонника либертарианской партии Артема Дворянцева, выходившего накануне с пикетом в поддержку фигурантов «дела 212». Об этом «ОВД-Инфо» сообщил член партии Сергей Карнавский.

Полицейские объяснили причину задержания тем, что студент не согласовал с ними по телефону свой пикет. По данным пресс-секретаря либерарианцев Александра Гуда, его отпустили из полиции после разговора о «фейковой оппозиции» и «продажных навальнятах».

Дворянцев 29 сентября на площади Ленина. Фото: Либертарианская партия

Накануне в Москве и других крупных городах страны прошли акции в поддержку попавших под уголовное преследование участников протестов и всех политических заключенных. Согласованная акция на проспекте Сахарова, по оценкам МВД и «Белого счетчика», собрала от 20 до 25 тысяч участников.