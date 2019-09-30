Прокуратура попросила заменить актеру Павлу Устинову реальный срок на условный

На заседании Мосгорсуда прокурор Анастасия Зверева попросила заменить актеру Павлу Устинову реальный срок на условный по делу о нападении на сотрудника Росгвардии во время митинга 3 августа. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

«Я уверена, что по данному уголовному делу можно добиться социальной справедливости и без реального лишения свободы для Павла Устинова», — заявила Зверева. Обвинение просит назначить ему 3,5 года условно с испытательным сроком в четыре года. Адвокат Дмитрий Чешков настаивает на отмене приговора Тверского суда.

При этом обвинение считает, что приобщенные к делу видео задержания Устинова подтверждают обоснованность обвинений против него. Суд также приобщил к делу постановление о привлечении Устинова к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга.

16 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за вывих плеча, который якобы получил росгвардеец во время задержания актера на акции 3 августа. Устинов утверждает, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга. 20 сентября Мосгорсуд отпустил актера из СИЗО под подписку о невыезде до апелляции.

В защиту Устинова выступили российские актеры, запустив флешмоб в инстаграме. У администрации президента в его поддержку проходили одиночные пикеты.