Под Красноярском заасфальтировали дороги перед частным визитом генпрокурора Чайки

Власти Красноярского края выделили 8 млн рублей на благоустройство города Уяр в 130 км к востоку от административного центра, куда на прошлой неделе с частным визитом приезжал генпрокурор Юрий Чайка. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Чайка навещал в городе с 12-тысячным населением свою одноклассницу, рассказали журналистам местные жители. За две недели до этого в Уяре отремонтировали путь до федеральной трассы и дороги в центре города, у районной прокуратуры. Там также установили новое уличное освещение и «провели благоустройство».

При этом журналисты отметили, что новые пешеходные дорожки у здания прокуратуры «заканчиваются в паре метров от входа». Советскую улицу же, где живет одноклассница Чайки, заасфальтировали не до конца, а только по пути следования генпрокурора: небольшой участок после ее пересечения с улицей Крупской остался нетронутым.

В Красноярске Чайка 25 сентября проводил совещание по поводу лесных пожаров, о его визите в Уяр официально не сообщалось. В мэрии Уяра заявили, что рабочей повестки у генпрокурора в городе не было. Журналисты отметили, что средства на благоустройство составили около четверти от всего годового бюджета города, 36 млн рублей, однако согласно данным на сайте администрации, годовые расходы составляют около 150 млн рублей.