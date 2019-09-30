Журналистка обвинила премьер-министра Великобритании Джонсона в домогательствах из-за инцидента 20-летней давности

Журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что в «в поздние 90-е или ранние 2000-е» Борис Джонсон, который тогда занимал должность редактора политического журнала The Spectator, провел рукой по ее бедру на вечеринке. Об этом она написала в колонке ко второй годовщине движения против сексуальных домогательств MeeToo для Sunday Times.

Эдвардс писала статьи для журнала в то время, когда там работал Джонсон. По ее словам, инцидент произошел на обеде с сотрудниками редакции, на котором она сидела справа от Джонсона. Эдвардс утверждает, что под столом Джонсон положил руку на внутреннюю часть ее бедра, сжал его и провел выше, из-за чего журналистке «пришлось выпрямиться». Однако, пишет Эдвардс, она промолчала, так как это произошло на рабочей встрече.

Как отмечает Эдвардс, девушка, которая сидела с другой стороны от Джонсона, заявила, что он сделал с ней то же самое.

Представитель Джонсона назвал обвинения неправдой. По данным The Guardian, Джонсон был возмущен распространившейся информации.

Борис Джонсон, который стал премьер-министром Великобритании этим летом, неоднократно допускал возможность «жесткого Brexit» — выход из ЕС без двустороннего соглашения.

В начале сентября британский парламент одобрил закон о запрете «жесткого Brexit», который обязывает Джонсона просить об отсрочке выхода Великобритании из Евросюза до 31 января 2020 года, если парламент не одобрит сделку с ЕС. Это произошло за несколько дней до того, как парламент приостановил работу по требованию Джонсона.

СМИ сообщали, что премьер намерен помешать парламенту остановить Brexit без двустороннего соглашения. Джонсон это опровергал и утверждал, что до 31 октября у парламентариев будет «достаточно времени» для обсуждения условий выхода из ЕС.

Позже Верховный суд Великобритании признал неправомерным решение о приостановке работы парламента, поэтому Палата общин вернулась к работе и обсуждению Brexit.