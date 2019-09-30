Мосгорсуд смягчил приговор актеру Павлу Устинову и приговорил его к условному сроку

Мосгорсуд изменил реальный срок актеру Павлу Устинова, осужденному за применение насилия в отношении представителя власти на акции протеста 3 августа (ч.2 ст. 318 УК РФ), на условный — 1 год c испытательным сроком в 2 года, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

«Приговор Тверского районного суда изменить, изменить категорию совершенного Устиновым преступления с тяжкой на среднюю тяжесть», — сказала судья Елена Иванова.

Суд удовлетворил ходатайство защиты о просмотре и приобщении к делу новых видеозаписей задержания Устинова на Тверской улице 3 августа. В просмотре этих видеозаписей свидетелей защиты ранее было отказано судьей Тверского районного суда Алексеем Криворучко.

«Непонятное и нелепое стечение обстоятельств, что я оказался в том месте. Я ничего не скандировал, я просто стоял — вы сами видели. На меня напали, я никакой опасности не представлял. Я спокойный мирный человек,» — сказал Устинов в суде.

Также Иванова удовлетворила ходатайство приобщить заключение специалиста и исследовать заключение служебной проверки. Также было удовлетворено ходатайство стороны обвинения о приобщении к делу постановления Люблинского суда от 29 августа, согласно которому Устинов привлеч6н к административной ответственности, ч.5 ст. 20.2 («нарушение установленного порядка проведения митинга»). Устинову назначен штраф в 10 тысяч рублей.

В свою очередь, защита Устинова настаивала, что Тверской районный суд вынес несправедливый приговор и требовала оправдать актера.

16 сентября Тверской районный суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы за «вывих плеча» росгвардейца Александра Лягина, который осуществлял его задержание. Согласно версии следствия, 3 августа во время проведения несанкционированной акции в районе станции метро «Пушкинская» Устинов, «принимая участие в акции, кричал лозунги», чем и привлек внимание росгардейцев. При задержании он якобы вывихнул плечевой сустав левой руки росгвардейцу Лягину, чем «унизил честь Лягина, причинив нравственные страдания и физические повреждения».

Устинов утверждает, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга.

На следующий день после приговора стартовала общественная кампания в защиту Павла Устинова — актеры запустили видеофлешмоб в интернете в поддержку осужденного коллеги. У администрации президента в его поддержку проходили одиночные пикеты. 20 сентября Мосгорсуд отпустил актера из СИЗО под подписку о невыезде до апелляции.

Посмотрите это видео, которое отказался смотреть судья Алексей Криворучко. Это видео — доказательство того, что Павел Устинов 3 августа просто оказался не в том месте не в то время. За это 16 сентября его могут посадить на 6 лет. pic.twitter.com/HiEFW7Wy40 — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 14, 2019

Напомним, что ранее приговоры по делу о неопасном насилии в отношении представителей власти на акциях протеста в Москве были вынесены Кириллу Жукову, Даниле Беглецу, Ивану Подкопаеву и Евгению Коваленко. Все они получил реальные сроки лишения свободы от 2 до 3,5 лет.