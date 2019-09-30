Суд оставил под арестом Никиту Чирцова, обвиняемого по делу о применении насилия к полицейскому на акции 27 июля

Московский городской суд оставил под арестом 22-летнего Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому во время акции 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

Судья оставила без удовлетворения жалобу защиты на изменение меры пресечения для Чирцова. Его оставили под арестом до 2 ноября. Адвокат Александр Борков просил отменить решение первой инстанции и перевести его подзащитного под домашний арест или отпустить под подписку о невыезде.

Прокуратура считает, что заключение под стражу законно и обосновано. Представитель надзорного ведомства выступила против апелляционной жалобы адвокатов. «Суд пришел к обоснованному выводу и изучил все материалы по делу для принятия решения», — отметила прокурор.

Адвокат Борков заметил, что нет доказательств того, что Чирцов может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и помешать проведению расследованию. Все доводы защиты не были учтены судом первой инстанции, считает защитник.

«Прошу обратить внимание, мы рассматриваем прецедентное дело. Все материалы и доказательства собраны. Дело относится к категории средней тяжести и каким-то образом, находясь за пределами СИЗО, мой подзащитный уже не может как-то повлиять на следствие и свидетелей. Избранная мера пресечения чрезмерна», — полагает Борков, добавив, что в ближайшее время Чирцов вместе с защитником начнут знакомиться с материалами дела.

В суде допросили отца обвиняемого Максима Чирцова, который представил характеристику на сына. «Хороший парень, добрый, вежливый, не наглый, справедливый. Спортом занимался. У него никогда в жизни не было проблем с законом. Меня даже в школу никогда не вызывали. Я потрясен, что с ним случилось», — рассказал Чирцов старший.

Сам обвиняемый просил его освободить и не держать в заключении.

Напомним, Чирцова задержали 28 августа в Минске местные сотрудники правопорядка, которые сообщили ему, что он находится в межгосударственном розыске за участие в московской акции 27 июля. Его передали миграционной службе, чтобы вернуть в Россию.

Однако по прибытию в Москву его никто не стал задерживать.

Только 2 сентября Чирцова обвинили в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). На следующий день Басманный суд арестовал Чирцова на два месяца. По версии следствия, во время несогласованной акции на Тверской улице обвиняемый «толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки, тем самым причинив ему физическую боль». Чирцову грозит до пяти лет лишения свободы.