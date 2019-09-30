В «Роскосмосе» пообещали разработать аналог многоразового космического корабля Dragon Илона Маска

«Роскосмос» собирается подписать соглашение с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) о создании многоразового транспортного космического корабля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы «Роскосмоса».

Сейчас у России нет многоразовых космических кораблей. Проектируемый корабль получит название «Арго» и будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата, способного доставлять на орбиту груз массой до двух тонн и возвращать на Землю до одной тонны. Предполагается, что «Арго» совершит 20 циклов взлета-посадки.

За десять лет эксплуатации корабля МТКС рассчитывает заработать на его использовании 500 млн долларов, передает издание. Расчетная себестоимость одного цикла составляет около десяти млн долларов, а общие затраты оценивают в 196 млн долларов. По словам источников РБК, проект финансируют за счет частных вложений и кредитов.

Как уточняет РИА Новости, летные испытания корабля запланированы на 2023 год. Специалисты предполагают провести экспериментальную отработку конструкции на ракете-носителе «Союз-2.1.Б», а затем использовать новый «Союз-5».

РБК пишет, что по своим характеристикам «Арго» ближе всего к кораблю Илона Маска Dragon или будущей китайской разработке. По мнению создателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова, оценка стоимости полета российского корабля в 10 млн долларов очень оптимистична. «Полет Dragon по госконтракту можно оценить в 40 млн долларов, полет "Прогресса" — примерно в 20 млн. За счет многоразовости можно предполагать, что "Арго" будет дешевле», — отмечает Егоров.

Опрошенные РБК эксперты считают, что «Арго» — это ответ на американский Dragon. При этом по техническим характеристикам российская разработка не превосходит корабль Маска, отмечает гендиректор компании «Космокурс» Павел Пушкин. По его словам, пока неизвестно, сможет ли «Арго» доставлять грузы дешевле, чем это делают Dragon или «Прогресс».