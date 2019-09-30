Активисту Сергею Фомину, обвиняемому в участии в «массовых беспорядках», продлили домашний арест на три месяца
Влад Докшинфотокорреспондент
Басманный районный суд Москвы продлил до 8 января 2020 года домашний арест волонтеру избирательного штаба Любови Соболь Сергею Фомину. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.
Напомним, Сергея Фомина задержали 8 августа после того, как он сам пришел в Следственный комитет. Ему предъявили обвинения в участии в «массовых беспорядках». По версии следствия, он «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков».
После акции протеста о Фомине стали появляться телевизионные сюжеты, в которых утверждалось, что активист на митинге прикрывался младенцем, чтобы пройти через оцепление. При этом, по словам родителей ребенка Дмитрия и Ольги Проказовых, Фомин — двоюродный брат Ольги и крестный отец их старшего сына.
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