«Агора»: большинство дел о неуважении к власти связаны с высказываниями про Путина

За полгода действия закона о неуважении к власти 78% штрафов по этой статье были назначены за высказывания в интернете о президенте Владимире Путине. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора», его текст публикует «Медуза».

Второе место антирейтинга «неуважительной» критики делят силовики и губернаторы. Из доклада следует, что за шесть месяцев по делу о неуважении к власти составили 45 административных протоколов, по которым назначили штрафы на сумму 845 тысяч рублей.

Правозащитники отмечают, что 26 соответствующих дел (58%) завели за высказывания о Путине, в 18 случаях по ним были назначены штрафы. По четырем делам штрафы не назначили из-за истечения сроков давности, отсутствия состава правонарушения и отсутствия указания места совершения правонарушения.

Как говорится в докладе, статистика подтверждает позицию о том, что основная задача закона — защита репутации Путина от посягательств в интернете. Аналитики «Агоры» считают, что, если исключить из сферы действия закона высказывания в адрес президента, статья «фактически перестанет применяться».

«Персона Владимира Путина на посту президента фактически была иконизирована законом Клишаса», — подчеркивается в докладе.

Правозащитники пришли к выводу, что преследуемые за неуважение к власти в основном живут в небольших населенных пунктах. Лидером среди регионов по числу составленных протоколов стала Архангельская область.

Президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти в конце марта. В МВД объясняли, что действие документа распространяется только на госсимволы, президента, Госдуму, Совет Федерации, правительство и суды.