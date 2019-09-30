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Роскосмос не нашел деньги на создание «русского OneWeb»

Экономика

 

Проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) «Эфир», который называли российским аналогом британской OneWeb,  решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутсвия инвесторов. Об этом сообщает «Коммерсант». 

Газета отмечает, что такое предложение было озвучено представителем госкорпорации на заседании рабочей группы нацпрограммы 20 сентября. «Бизнес не имел возражений, и по итогам состоявшегося обсуждения было принято решение поддержать предложение "Роскосмоса"»,— рассказал представитель АНО «Цифровая экономика».

По словам представителя вице-премьера Максима Акимова, с правительством решение пока не согласовано. Высокопоставленный источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что заменой «Эфиру» станет проект «Сфера»: «ГМИСС — завязанная группировка, в то время как "Сфера" — комплексный проект, включающий и связь, и дистанционное зондирование земли, и навигацию». 

Проект о создании гибридной сети спутниковой и сотовой связи разрабатывала «дочка» «Роскосмоса» — «Российские космические системы» (РКС). Стоимость «Эфира» несколько раз менялась: в последний раз она выросла с 299 миллиардов до 533,6 миллиарда рублей. Создатели проекта планировали к 2025 году запустить группировку из 288 спутников, чтобы обеспечить прием и передачу информации по всей Земле.

Проект называли «русским OneWeb», представители которого к 2021 году планирует запустить на орбиту Земли 648 спутников для глобального распостранения интернета. 

Теги:
роскосмос, oneweb, nt

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