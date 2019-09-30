Роскосмос не нашел деньги на создание «русского OneWeb»

Проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) «Эфир», который называли российским аналогом британской OneWeb, решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутсвия инвесторов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Газета отмечает, что такое предложение было озвучено представителем госкорпорации на заседании рабочей группы нацпрограммы 20 сентября. «Бизнес не имел возражений, и по итогам состоявшегося обсуждения было принято решение поддержать предложение "Роскосмоса"»,— рассказал представитель АНО «Цифровая экономика».

По словам представителя вице-премьера Максима Акимова, с правительством решение пока не согласовано. Высокопоставленный источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что заменой «Эфиру» станет проект «Сфера»: «ГМИСС — завязанная группировка, в то время как "Сфера" — комплексный проект, включающий и связь, и дистанционное зондирование земли, и навигацию».

Проект о создании гибридной сети спутниковой и сотовой связи разрабатывала «дочка» «Роскосмоса» — «Российские космические системы» (РКС). Стоимость «Эфира» несколько раз менялась: в последний раз она выросла с 299 миллиардов до 533,6 миллиарда рублей. Создатели проекта планировали к 2025 году запустить группировку из 288 спутников, чтобы обеспечить прием и передачу информации по всей Земле.

Проект называли «русским OneWeb», представители которого к 2021 году планирует запустить на орбиту Земли 648 спутников для глобального распостранения интернета.