Юрий Шевчук и башкирские музыканты выпустили клип в защиту шиханов

Юрий Шевчук совместно с башкирскими музыкантами выпустили клип на песню «Шиханы должны жить» в поддержку сохранению уникальных природных объектов вблизи Стерлитамака. 31 мая «Новая газета» рассказала об угрозе уничтожения башкирских гор — шиханов.

Напомним, что шиханы внесены в Список геологического наследия всемирного значения GEOSITES. В СССР две из них, Торатау и Юрактау, получили статус особо охраняемых природных территорий и памятников природы. Все шиханы состоят из ископаемых рифов возрастом двести восемьдесят миллионов лет. Пять миллионов лет назад в результате движения литосферных плит они выдвинулись на поверхность.

В течение нескольких лет «Башкирская Содовая Компания» пыталась заполучить новый источник сырья, взамен исчерпывающей запасы и уничтоженной за семьдесят лет горы Шахтау. Под угрозой новой разработки находятся оставшиеся шиханы. В особенности гора Куштау, не обладающая государственным статусом особо охраняемого природного объекта.

Серию одиночных пикетов в защиту шихана Куштау провели активисты Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Граждане с плакатами «Я/мы Куштау Ши(ес)хан Башкортостана», «Куштау должен жить», «Не дадим Куштау повторить судьбу Шахтау».