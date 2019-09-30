«Дети получают лечение в ужасных условиях»: детские онкологи НИИ им. Блохина решили массово уволиться из-за конфликта с руководством. Видео

Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии центра имени Блохина записали видеобращение, в котором пригрозили увольнением из-за действий нового руководства.

«Новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой рабочий долг. Заявление об увольнении уже написано. <…> Долгие годы дети получают лечение в ужасных условиях: отсутствует банальная вентиляция, на стенах — плесень, а палаты переполнены», —

говорится в заявлении.

По словам онкологов, вместо решений этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и терроризирует сложившийся трудовой коллектив ради продвижения своих людей. «Зачисления зарплат сотрудников превратились в закрытый, несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных», — отмечается в обращении.

В пресс-службе НИИ рассказали «Новой газете», что пока ни одно заявление об увольнении не было получено руководством.

Ранее сотрудники НИИ имени Блохина написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с требованием отправить в отставку нового директора института Светлану Варфоломееву из-за того, что врачей вынуждают увольняться. В ответ Варфоломеева заявила, что врачи из онкоцентра не увольняются.

В августе стало известно о планах руководства центра имени Блохина сократить более 700 штатных единиц. Позже руководство НИИ заявило, что речь идет об оптимизации незанятых ставок, а не сокращении уже работающих сотрудников.