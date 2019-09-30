На парламентских выборах в Австрии победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца

Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем одержала победу на досрочных парламентских выборах, набрав 38,4% голосов. Об этом сообщается на сайте МВД Австрии.

На втором месте с результатом 21,5% — Социал-демократическая партия Австрии, третье место на выборах заняла Австрийская партия свободы (17,2%). Далее идут «Зеленые» (12,4%) и партия «Новая Австрия» (7,4%).

«Мы приложим все усилия, чтобы состоялось максимально уважительное сотрудничество всех партий и все наилучшим образом работали для Австрии», — заявил Курц. По его словам, партия не ожидала такого высокого процента голосов, передает РИА Новости.

Парламентские выборы в Австрии должны были пройти в 2022 году. Поводом для проведения досрочного голосования стал скандал с «племянницей российского олигарха», после которого в отставку ушел вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Речь идет об опубликованном в середине мая Spiegel и Sueddeutsche Zeitung видео разговоров между Штрахе и женщиной, которую называют «племянницей российского олигарха», о возможном приобретении ею газеты Kronen Zeitung и строительных госконтрактах в обмен на помощь на выборах Австрийской партии свободы, которую возглавлял вице-канцлер.

Позже Kronen Zeitung написала, что съемка была спланирована, а роль «россиянки» сыграла студентка из Боснии. В результате Штрахе покинул свой пост, в коалиции произошел распад между представителями его партии и партии Курца.

В конце мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство во главе с Курцем и назначил временным канцлером главу Конституционного суда Бригитте Бирляйн.