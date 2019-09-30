Издание «Такие Дела» выпустило подкаст с воспоминаниями участников второй чеченской кампании

Отдел спецпроектов издания «Такие Дела» благотворительного фонда «Нужна Помощь» сегодня, спустя 20 лет с момента ввода российских федеральных войск в Чечню, продолжил проект «Такого никогда не было» выпуском подкаста с воспоминаниями участников чеченских войн.

Они вспоминают, как поступали приказы ехать в Чечню, как они принимали решение и почему считали тогда это правильным решением. В подкасте их рассказы о быте во время второй чеченской кампании, о ранениях, погибших товарищах, о том, что они видели и что чувствовали.

Воспоминания людей собрал художник Слава Птрк совместно с группой СБПЧ во время работы над клипом «1999». Клип выйдет 4 октября на сайте проекта «Такого никогда не было» и в ютуб-канале группы СБПЧ.

Проект «Такого никогда не было» отдела спецпроектов начался 1 сентября выпуском подкаста «Убили ни за что» о трагедии в бесланской школе №1. В первом подкасте звучат воспоминания фотографов, которые оказались свидетелями трагедии в 2004 году.

Второй подкаст «Я помню взрывы домов» посвящен взрывам домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске 4,9, 13 и 16 сентября 1999 года. Выпуск создан вместе с читателями «Таких Дел»: отдел спецпроектов предложил каждому, кто помнит и чувствует страх террористических актов, прислать свои воспоминания.

Проект «Такого никогда не было» посвящен проживанию и коллективной переработке травм, связанных с терактами и чеченскими войнами. «Новая Газета» поговорила с руководителем отдела спецпроектов Сергеем Карповым о том, как и зачем он это делает.