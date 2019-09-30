Ханты-Мансийская епархия: отстранение священника от службы не связано с тем, что он поддержал фигурантов «московского дела»

В Ханты-Мансийской епархии заявили, что отстранение от службы клирика храма Покрова Божией Матери Марка Мазитова не связано с тем, что он подписал письмо в поддержку обвиняемых по «московскому делу».

«Его перевод с прихода никаким образом не связан с его личными делами и участием в подписании письма в поддержку фигурантов „московского дела“. Коллективное письмо священников РПЦ относительно „московского дела“ Ханты-Мансийская епархия никак не комментирует, потому что не является участником этого процесса и клирики епархии в этом процессе не были задействованы», — ответили на запрос «Новой» в епархии.

Об увольнении Мазитова стало известно на прошлой неделе. По его словам, после 18 декабря его должны были принять в штат епархии. При этом в самой епархии утверждают, что вопрос о принятии Мазитова в клир не рассматривался.

«24 сентября, во вторник, после богослужения меня вызвали в приемную прихода, где я служил, выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и вообще с епархии. При этом мне никто ничего не объяснил — какие причины, почему такое принято решение. Просто все — свободен», — рассказал священослужитель, добавив, что у него был «не очень приятный разговор с референтом владыки по нашему письму».

Письмо священников в поддержку фигурантов «московского дела» было опубликовано 17 сентября, сейчас его подписали 182 человека. Источник в московской Патриархии рассказывал «Новой», что священников не намерены наказывать за подписание письма.

Тем не менее, на ряд подписантов давление оказывалось. Так, клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов написал объяснительную записку из-за того, что подписал письмо в защиту обвиняемых.