Более 80 тысяч человек потребовали наказать полицейских, задержавших спецкора «Новой» Илью Азара и оставивших его двухлетнюю дочь без присмотра

Более 80 тысяч человек потребовали расследовать действия полицейских, которые в ночь на 2 сентября в домашних тапочках забрали в отделение муниципального депутата Илью Азара, оставив в открытой квартире его спящую двухлетнюю дочь.

Петицию на сайте Change.org запустил юрист Александр Чакински.

Она адресована прокурору Москвы Денису Попову. Как говорится в петиции, «есть все основания предполагать, что действия этих полицейских незаконны и, возможно, подпадают под состав статьи 125 Уголовного кодекса РФ «Оставление в опасности». Полицейские знали, что ребенок останется дома один, но все равно настояли на том, чтобы Азар «проехал» с ними. Более того, они не согласились подождать его жену или представителей органов опеки.

19 сентября автор петиции узнал о первой реакции: прокуратура Москвы передала обращение в Мещанскую межрайонную прокуратуру Москвы.

Ранее были и официальные обращения. Так, 6 сентября жалобу в Следственный комитет подал сам Илья Азар, указав, что задержавшие его полицейские совершили преступление по статьям 125 УК (оставление в опасности) и 286 УК (превышение должностных полномочий). Как сообщил журналист «Новой», пока «формально никакого ответа не было».

Ранее Совет по правам человекам при президенте уже требовал от прокуратуры Москвы проверить действия полицейских. Члены СПЧ также расценили действия полицейских как «оставление ребенка в опасности».

В этот же день похожую жалобу в прокуратуру направил Евгений Бунимович, на тот момент детский омбудсмен Москвы.

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Никакой реакции на обращение омбудсмена Бунимовича не было, сообщил он «Новой». После выборов в Мосгордуму Евгений Бунимович стал ее депутатом и направил еще один запрос в прокуратуру, уже в новом статусе. О реакции ведомства «Новая газета» сообщит.

Редакция «Новой газеты» направила запросы в Следственный комитет России и прокуратуру города Москвы о состоянии жалоб Ильи Азара и Евгения Бунимовича. На момент публикации материала ответы из ведомств не поступили.

Напомним, Илью Азара задержали около девяти вечера второго сентября, чтобы доставить в ОВД «Красносельское» для составления административного протокола по ч. 8 статьи 20.2 КоАП (неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий) за несогласованное шествие 31 августа. В момент задержания Азар курил на лестничной клетке своего дома после того, как уложил спать свою двухлетнюю дочь.

Его жена, Екатерина Кузнецова, смогла оказаться дома только через полчаса. Как она сообщила журналистам, когда она вернулась, «ребенок спал, а дверь в квартиру была открыта».

Вытащить Илью Азара из отделения полиции смогли в первом часу ночи. К отделению съехались член Общественного совета МВД Дмитрий Муратов, множество журналистов различных СМИ, кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара. В отделении сначала ввели план «Крепость», закрыли вход и перестали отвечать на звонки. Но когда на место приехал глава полиции города, Азара отпустили домой.