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Организаторы митинга в поддержку политзаключенных сообщили о работе полицейских под видом журналистов

Общество

 

Двое полицейских работали 29 сентября на митинге в поддержку политзаключенных под видом журналистов телеканала «ТВЦ». Об этом в своем твиттере сообщил Михаил Светов, один из лидеров Либертарианской партии, которая была организатором акции. 

Замсекретаря московского руководящего комитета Либертарианской партии Игорь Ефремов рассказал «Медиазоне», что на митинге увидел в зоне для прессы двоих людей с камерами и без бейджей, подтверждающих аккредитацию. По словам Ефремова, когда он спросил мужчин об аккредитации, те достали пресс-карты «ТВЦ».

«Я сказал, что у них должна быть аккредитация от нашего пресс-секретаря и бейджи "Пресса", которые выдают на входе, и попросил удалиться. Они рассмеялись и с улыбкой продемонстрировали мне корочки полковника с майором. Новая русская журналистика — в погонах и с кокардой», — отметил Ефремов.

Накануне на проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных. Мероприятие прошло без задержаний. По данным «Белого счетчика», на нем было более 25 тысяч человек, в полиции заявили о 20 тысячах участниках митинга.

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Теги:
kb, полиция, митинги

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