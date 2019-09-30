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В Зеленограде уволили полицейского, который не пустил адвоката к Ивану Жданову

Общество

 

Из УВД по Зеленоградскому району ГУ МВД России по Москве уволили полицейского, который не допустил адвоката к задержанному 27 июля директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

В ответе УВД говорится, что «сотрудник ОМВД, допустивший нарушение служебной дисциплины, уволен со службы».

«В жалобе я писал, что я приехал к отделу, предоставил удостоверение и ордер на Ивана Жданова. Меня никто к нему не допустил. Я подавал несколько жалоб. Последняя была в прокуратуру Зеленоградского административного округа», — рассказал адвокат «МБХ медиа».

Жданова задержали перед акцией в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и доставили в ОВД «Матушкино-Савелки». Воронина не пускали к Жданову без объяснения причин.

Теги:
полиция, жданов, nt

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