В Зеленограде уволили полицейского, который не пустил адвоката к Ивану Жданову

Из УВД по Зеленоградскому району ГУ МВД России по Москве уволили полицейского, который не допустил адвоката к задержанному 27 июля директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

Хороший мент - уволенный момент.

Как правило, жалобы на недопуск адвокатов в отделы полиции к задержанным игнорируются. Однако в это раз, мой недопуск к Ивану @IoannZH привёл к увольнению. pic.twitter.com/Ij91hXXK1F — Воронин Владимир (@vb_voronin) September 30, 2019

В ответе УВД говорится, что «сотрудник ОМВД, допустивший нарушение служебной дисциплины, уволен со службы».

«В жалобе я писал, что я приехал к отделу, предоставил удостоверение и ордер на Ивана Жданова. Меня никто к нему не допустил. Я подавал несколько жалоб. Последняя была в прокуратуру Зеленоградского административного округа», — рассказал адвокат «МБХ медиа».

Жданова задержали перед акцией в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и доставили в ОВД «Матушкино-Савелки». Воронина не пускали к Жданову без объяснения причин.