ФНС сообщила об участившихся случаях мошенничества с поддельными уведомлениями о налогах

Федеральная налоговая служба зафиксировала участившиеся случаи мошенничества с поддельными уведомлениями об уплате налогов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФНС.

Поддельные письма мошенники рассылают налогоплательщикам через «Почту России». В них предлагается перевести сумму задолженности на счет отправителя. В ФНС порекомендовали проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».

О получении таких налоговых уведомлений рассказал на своей странице в фейсбуке пользователь Денис Виленский. По его словам, на почте он получил заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоговые сборы. Виленский пишет, что уведомление было очень похоже на оригинальное.

При попытке оплатить налоги с помощью QR-кода на конверте он заметил, что сумма сильно завышена. Прервав операцию, Виленский зашел в личный кабинет на сайте ФНС и обнаружил, что должен оплатить сумму, в несколько раз меньше указанной в заказном письме.

В ФНС заявили, что служба не имеет никакого отношения к подобным письмам. В пресс-службе также советуют внимательно проверять реквизиты платежа, указанные налоговых уведомлениях, и информацию об облагаемом имуществе (вид, период владения и т.д.).