«Вести недели» выпустили сюжет о том, что «ЧВК Вагнера» нет в ЦАР. В кадр попала табличка с наградой военной компании

В эфире телеканала «Россия» вышел сюжет в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым, в котором утверждается, что база, расположенная недалеко от столицы Центральноафриканской республики, и российские военные на ней не имеют отношения к «ЧВК (частной военной компании) Вагнера».

«Вести недели» показали в ЦАР россиян, которые «не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнера», но что-то пошло не так pic.twitter.com/rY8B4NmX7e — CIT (@CITeam_ru) September 30, 2019

«Мы работаем просто по контракту, по подготовке бойцов. Мы не имеем никакого отношения к «ЧВК Вагнера». В любой стране могут работать люди по контракту, так же, как работаем мы», — рассказывает в сюжете старший инструктор Геннадий Иванов.

Он пояснил, что готовит бойцов и отстаивает «какие-то интересы нашего государства». В это время в сюжете показывается памятка «10 заповедей бойца», находящаяся на базе в ЦАР. На ней изображена награда «ЧВК Вагнера», отмечает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

В сюжете телеканала «Россия» также показали интервью с Бьенвеню Довокама — водителем и свидетелем гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР. Он рассказал о том, как убили россиян. Корреспондент «Вестей недели» утверждает, что сейчас Бьенвеню вынужден скрываться, так как «его ищут какие-то белые люди».

«Проехали 20−25 километров (после блокпоста — прим.), пошел дождь. Вдруг на дорогу вышли двое в гражданской одежде с неприкрытыми лицами. Мы остановились. Тут вышли с двух сторон еще люди, вооруженные, в тюрбанах, заставили нас выйти из машины», — рассказал водитель.

По словам мужчины, один из его нанимателей — Джемаль — начал ругаться с вооруженными людьми на арабском и оттолкнул одного из них. Как утверждает водитель, когда началась стрельба, он незаметно вернулся к машине и уехал.

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Напомним, 30 июля прошлого года журналист Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследованиями фильма о работе «ЧВК Вагнера».

«Новая газета» опубликовала материалы расследования центра «Досье», согласно которым Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина (которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера») и контролировал водителя группы Бьенвеню Дувокама, утверждают расследователи. По данным «Досье», он Дувокама является бывшим служащим жандармерии.