США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с Пригожиным

Минфин США ввел санкции против трех компаний и двух россиян, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и «Агентством интернет-исследований» (т.н. «фабрикой троллей»), из-за их возможного вмешательства в американские выборы. Об этом сообщается на сайте министерства.

Под ограничения попали компании Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries. Первые две из них зарегистрированы на Сейшелах, у третьей два адреса регистрации — в Чехии и на Сейшелах.

Санкции введены также в отношении граждан России Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова. Они, по данным властей США, связаны с «Агентством интернет-исследований».

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года, установил, что Кремль пытался повлиять на результаты голосования, используя фейковые аккаунты в соцсетях. В этом команда Мюллера обвинила бизнесмена Евгения Пригожина и «фабрику троллей». Россия обвинения во вмешательстве во внутренние дела США отрицает.