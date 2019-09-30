«Медуза»: члены связанных с властями спортклубов оказывали давление на наблюдателей на выборах в Петербурге

Во время выборов в Петербурге 8 сентября оппозиционных наблюдателей и кандидатов на избирательных участках запугивали и били спортсмены из клубов, связанных с кандидатами от «Единой России» и местными администрациями. Об этом рассказала «Медуза».

В частности, на петербургские участки приходил боец Вячеслав Дацик, об этом рассказал наблюдатель избирательной комиссии № 1809. «Привел с собой малоадекватных людей, которые устроили что-то вроде перформанса: тыкали во всех камерами, изображали журналистов-правдорубов. Сначала подошли к наблюдателям от "Единой России" ненадолго, а потом пришли сразу ко мне, и Дацик начал на меня орать: "Ты что, за Навального?"», — сообщил он.

Несколько собеседников «Медузы» утверждают, что спортсмены получали деньги за присутствие на участках. В частности, старший тренер единоборств петербургского клуба «Белые волки» Алексей Волков рассказал, что одному из его учеников, проходящему практику в администрации Петроградского района, «предложили за деньги поприсутствовать на выборах». Предложение ученик получил, по словам Волкова, «прямо на улице, у метро», ему пообещали от трех до пяти тысяч рублей.

Пришедшие бойцы курировались на нескольких уровнях власти в Петербурге, рассказали собеседники «Медузы». «Районные администрации, муниципальные власти, члены законодательного собрания города от "Единой России", депутаты Госдумы от "Единой России"», — рассказал депутат Максим Резник, предположив, что координацией петербургских выборов могли руководить и на федеральном уровне.

По крайней мере одна группа из нескольких десятков спортсменов собиралась, чтобы пройти инструктаж о том, как вести себя на выборах, об этом рассказывали «Наблюдатели Петербурга». Встреча проходила в «Белых волках». «Спортсменов попросили выполнять указания председателей комиссий — давить на идейных общественных контролеров», — отмечали они.

«Медуза» ознакомилась с перепиской со спортсменом, участвовавшем во встрече. «Задачу объяснили прикольно: "Придавите всех независимых [кандидатов]. Особо не жестите, но если вдруг не сдержитесь, ничего вам не будет"», — говорится в ней. Волков сказал, что о встрече не знает, но не исключил, что ее могли провести без его ведома. Он рассказал, что ему известно о двух своих учениках, работавших наблюдателями, но, по его словам, давления на наблюдателей они не оказывали.

8 сентября в Петербурге прошли губернаторские и муниципальные выборы. На последних было много нарушений, в том числе высокий уровень «надомного» голосования, вбросы бюллетеней, удаление наблюдателей с участков и отстранение членов комиссий с правом совещательного голоса. Избранные муниципальные депутаты от «Объединенных демократов» потребовали наказать причастных к фальсификациям. При этом итоги выборов в настоящее время не подведены.