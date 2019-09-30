Мосгорсуд пожаловался на «откровенную травлю» судьи по делу актера Устинова

Пресс-служба Московского городского суда пожаловалась на травлю судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко, приговорившего актера Павла Устинова к реальному сроку по делу о вывихе плеча росгвардейца на митинге 3 августа.

Согласно комментарию на сайте суда, публикации в СМИ и посты в соцсетях о деле актера были «преследованием судьи за выраженное им при отправлении правосудия мнение» и «содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи».

Их авторы «оценивали содержащиеся в материалах дела доказательства вне процессуальных рамок и основываясь лишь на собственных представлениях о произошедшем», чем показали свой «низкий уровень правовой культуры и безответственное отношение к истинным последствиям таких высказываний».

Участник «списка Магнитского» судья Алексей Криворучко вынес решение по делу Павла Устинова 16 сентября, признав его виновным в том, что он выкрикивал на митинге лозунги и, пытаясь сбежать при задержании, сопротивлялся бойцам ОМОНа.

Защита актера жаловалась на то, что Криворучко отказался приобщить записи задержания, на которых видно, что Устинов молча стоял у выхода из метро. После общественного резонанса прокуратура потребовала отпустить его до апелляции, а после — заменить реальный срок на условный, что и сделал 30 сентября Мосгорсуд, приобщивший видео с митинга. Председатель Верховного суда не исключал наказание для Криворучко, в случае если его решение признают незаконным.