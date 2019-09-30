Болельщика «Зенита» отправили в колонию-поселение за драку с бойцом ОМОНа после матча

Петроградский суд Петербурга приговорил 25-летнего болельщика «Зенита» Дениса Первачука к году колонии поселения за драку с бойцом ОМОНа после матча с «Краснодаром» 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Вечером болельщики из-за недостатка места для курения начали отодвигать ограждения, в ответ на что дежурившие во время матча омоновцы применили дубинки. Первачук признал вину в том, что отказался остановиться по требованию замкомандира 3-го батальона ОМОНа и в ответ ударил его рукой в лицо.

В начале его обвиняли в применении опасного для жизни силовика насилия, но после экспертизы статью смягчили (ч. 1 ст. 318 УК). Несмотря на это, его не стали переводить из СИЗО до решения суда, отметила «Фонтанка». Фигурантами уголовных дел из-за стычки проходят еще трое фанатов.