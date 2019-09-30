Бывший посол в Минске Михаил Бабич стал первым заместителем министра Орешкина

Бывший посол в Беларуси Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития Михаила Орешкина, сообщил последний в соцсетях. Приказ о назначении в выходные подписал премьер Дмитрий Медведев, уточнили РБК в пресс-службе министерства.

Бабич в июне перешел в Минэкономразвития на должность заместителя Орешкина по взаимодействию с СНГ и вопросам Союзного государства с Беларусью. «Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны!» — написал Орешкин.

Бабича отправили в отставку с должности посла в Беларуси в конце апреля, он возглавлял российскую дипмиссию в Минске с августа прошлого года. На этот пост назначили члена Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрия Мезенцева.

Недовольство белорусских властей, как отмечали СМИ, вызвали слова Бабича о необходимости дальнейшего сближения двух государств. По данным «Ведомостей», причиной конфликта стало перекрытие схем нелегальных поставок товаров из Беларуси на 3 млрд долларов.